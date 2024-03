La flotta di Trenord sale a 154 convogli Caravaggio dal 30 marzo

Sale a 154 convogli Caravaggio la flotta di Trenord da sabato 30 marzo, giorno in cui per la prima volta i Donizetti in doppia composizione collegheranno Milano e Tirano. Lo annuncia il gestore del servizio ferroviario regionale sottolineando che i nuovi Caravaggio a due piani entrano in servizio per la prima volta sulla linea Milano-Ponte San Pietro via Carnate, che a fine lavori di potenziamento collegherà di nuovo il capoluogo lombardo con Bergamo. L'impiego dei nuovi convogli a due piani è stato autorizzato da Rfi, che ha ne valutato l'idoneità per transitare sullo storico Ponte San Michele tra Paderno d'Adda (Lecco) e Calusco (Bergamo).

In aumento da 4 a 6 le corse dei treni Donizetti in Valtellina, mentre fra Milano e Tirano, nei giorni feriali, i nuovi convogli a un piano circoleranno in doppia composizione ed effettueranno 10 corse giornaliere, mentre a Sud è previsto l'impiego di un Caravaggio in più sulla Milano-Mortara-Alessandria e due sulla Milano-Lodi-Cremona-Bozzolo.



