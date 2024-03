Rogo a un locale di bikers per rivalità tra bande, un arresto

C'è una rivalità tra bande di motociclisti dietro all'incendio del Gasoline di Castegnato, un locale in provincia di Brescia frequentato da bikers e ad ottobre scorso distrutto dalle fiamme. Nelle scorse ore, il 42enne Cristian Maffeis è stato arrestato dai carabinieri su ordinanza di custodia cautelare in carcere, con l'accusa di essere il presunto autore dell'incendio appiccato nella notte del 20 ottobre.

Le indagini avrebbero permesso di ricostruire le fasi di preparazione ed esecuzione dell'incendio, maturato verosimilmente nell'ambito di una contrapposizione tra diversi "Motorcycle Club" bresciani fra cui c'erano stati attriti. "La condotta incendiaria è stata tenuta dal Maffeis unitamente a un complice non identificato: la circostanza che fossero due gli autori del reato è stata confermata, oltre che dal testimone oculare, anche dall'analisi delle immagini a disposizione della P.G., che ha consentito di individuare al presenza di due persone a bordo dell'autovettura utilizzata dai responsabili" scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare.



