Il chirurgo Zappa approda al Gruppo Iseni Sanità

Quando a inizio mese lasciò l'ospedale pubblico Fatebenefratelli di Milano per il privato il suo annuncio ebbe rilevanza mediatica tra l'altro perché aveva affermato di "essere deluso" dal Servizio sanitario nazionale. E' di oggi l'annuncio che Marco Antonio Zappa, noto anche per aver ha curato il rapper Fedez per il sanguinamento di due ulcere, ricoprirà il ruolo di direttore del Dipartimento chirurgico del Gruppo Iseni Sanità di Lonate Pozzolo (Varese).

L'ex direttore dell'Uoc di Chirurgia generale dell'Asst Fatebnefratelli ha scelto di lasciare il "pubblico" per una realtà privata non accreditata e ha spiegato i motivi alla base della sua decisione. "Ero alla ricerca di un progetto e qui, grazie alla lungimiranza del presidente Fabrizio Iseni, ho trovato sia le competenze medico sanitarie, sia la mentalità di innovare grazie alla messa a disposizione di strumentazioni tecnologiche all'avanguardia", si legge sul quotidiano online 'Malpensa 24'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA