Guidesi a Lione, alleanza Lombardia con la Auvergne-Rhone-Alpes

Prosegue il lavoro diplomatico dell'assessore della Regione Lombardia allo Sviluppo economico Guido Guidesi finalizzato a creare alleanze e fare squadra con le Regioni europee più produttive, come la Lombardia, per cercare di rafforzare le sinergie su tematiche specifiche e influenzare la prossima commissione europea.

Dopo la visita a Bruxelles della scorsa settimana, dove Guidesi ha riunito il tavolo della competitività, oggi l'assessore è volato a Lione, nella Regione di Auvergne-Rhône-Alpes, per parlare con la suo omologa francese, la vicepresidente delegata per l'economia, la delocalizzazione e le preferenze regionali e digitali Stéphanie Pernod, e sviluppare azioni condivise, con l'obiettivo di avere una Lombardia "sempre più europea e sempre più protagonista nel contesto europeo".



