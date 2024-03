Dopo sgombero occupata la casa di un disabile nel Varesotto

È ancora in corso, a Gallarate (Varese) la vicenda relativa allo sgombero dell'area di via Lazzaretto occupata abusivamente da cinque famiglie sinti. Il pubblico ministero di Busto Arsizio (Varese) Nadia Alessandra Calcaterra ha contestato la lottizzazione abusiva del terreno dopo i riscontri di allacci abusivi a elettricità e acqua sequestrando il terreno. Trattori e ruspe hanno così spostato roulotte e auto dal terreno e apposto i sigilli.

La tensione è scoppiata, però, nel tardo pomeriggio quando una delle famiglie sgomberate ha occupato un alloggio Aler in via Curtatone, sempre a Gallarate. Con un flessibile hanno divelto la porta prendendo possesso dell'appartamento dove risiede (legittimamente) un disabile attualmente ricoverato in una struttura sanitaria. Nel cortile della palazzina è andata in scena la protesta delle altre famiglie allontanate da via Lazzaretto con un tentativo di dar fuoco a materassi e cartoni subito bloccato. Sul posto Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato. Le forze dell'ordine sono impegnate in una trattativa per far uscire dall'alloggio occupata marito, moglie incinta e due minori. Sul posto anche l'europarlamentare Isabella Tovaglieri (Lega) che ha avuto un acceso battibecco con i manifestanti.



