A Ilaria Salis la tessera Amici dell'ANPI

La tessera 'Amici dell'Anpi' a Ilaria Salis: l'iniziativa è di alcune sezioni di Milano città e provincia e dell'Anpi provinciale della città dove viveva la maestra prima di essere incarcerata a Budapest un anno fa con l'accusa di avere aggredito due estremisti di destra.

In vista dell'udienza di domani, in cui i difensori chiederanno per Salis i domiciliari in Ungheria, "insieme al Presidente provinciale - hanno spiegato in una nota - abbiamo ritenuto di fare questo atto in segno di solidarietà con Ilaria, ma soprattutto di sostenere la battaglia della famiglia e dei suoi legali per consentire a Ilaria di rientrare nel nostro Paese, perché in Ungheria non ci sono le condizioni né di una detenzione degna di un Paese civile, né tantomeno la sicurezza di un giusto processo, soprattutto dopo le esternazioni del ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó".

"Riteniamo importante questo atto da parte di una associazione come l'ANPI che da sempre - continua la nota - combatte ogni forma di fascismo. In Ungheria viene repressa qualsiasi iniziativa che riguarda i diritti civili o la volontà di alimentare una memoria e una cultura antifascista, in palese contrasto con quei valori che dovrebbero essere quelli fondanti dell'Unione Europea e in nome dei quali essa dispiega la sua politica estera." "Aspettiamo tutte e tutti il rientro in Italia di Ilaria Salis - conclude ANPI Milano - per un abbraccio collettivo".





