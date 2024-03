Delpini, su Ramadan a Pioltello c'è stata una specie di crociata

"A Pioltello sono andato tante volte, non so se ci andrò anche questa volta, anche perché si è creato un caso di rilevanza nazionale di una scelta che è dentro la logica di un istituto che ha una sua contestualizzazione precisa. Il fatto di averne fatto una specie di crociata ha complicato la vita alla sindaca, alla preside, ai dirigenti e alla comunità di Pioltello". E' quanto ha detto l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a margine di un incontro allo stadio San Siro con i 50mila cresimandi della Diocesi, rispondendo a chi chiedeva del caso della scuola Iqbal Masih di Pioltello, nel milanese, che ha deciso di chiudere nella giornata della festa di fine Ramadan, e dell'invito dalla sindaca Ivone Cosciotti a recarsi in visita.

"Non so se questo di enfatizzare le notizie sia stato un buon servizio. Non credo proprio di andarci - ha aggiunto Delpini - ma questa non è che sia una cosa che ha a che fare con l'argomento della discussione".



