'Spaccate' in locali in centro a Milano, arrestati in sette

Sette milanesi sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Milano, i quali hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei uomini. tra i 46 e i 57 anni e una donna di 47, ritenuti responsabili di 16 "spaccate" ai danni di ristoranti e negozi di abbigliamento nel centro di Milano, tra marzo e novembre 2023.

I poliziotti del Commissariato Centro hanno individuato con le telecamere di videosorveglianza gli autori che agivano con un modus operandi consolidato: arrivavano nei pressi del locali in bici o con monopattini, forzavano le porte d'ingresso, entravano a volto coperto e portavano via casse e casseforti, utilizzando, nei casi più difficili, anche il flessibile.

Incrociando i dati delle banche dati della Polizia, le foto che gli indagati pubblicavano sui profili social, analizzando i dati telefonici e le immagini dei sistemi di videosorveglianza, gli agenti sono giunti all'identificazione e all'arresto dei sette.



Anche il ristorante di Lautaro svaligiato dalla banda delle spaccate

Sono cresciuti insieme nel quartiere Isola di Milano, tutti con precedenti vari, e dopo aver trascorso la serata al bar e a fare scommesse, si mettevano "in pista" per svaligiare ristoranti e negozi. Questa la "carta di identità" della banda di milanesi arrestata dalla Polizia di Stato, a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal Gip di Milano Chiara Valori.

Tra i ristoranti colpiti dai sette arrestati, anche quello dell'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, nel settembre 2023.

Quella notte quattro dei sette componenti della banda hanno divelto la porta di accesso del "Coraje", nel cuore di Brera, e sono riusciti a rubare circa mille euro di fondo cassa.

Tra gli altri esercizi commerciali colpiti, un minimarket Naturasì, una pizzeria e un negozio Intimissimi a Monza.

