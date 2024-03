Lite tra ragazzine, coetanei incitavano e riprendevano rissa

Una ragazzina di 15 anni ha ferito a coltellate una 14enne durante una lite. È accaduto a Roè Volciano, in provincia di Brescia.

La vittima è stata trasferita in ospedale in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita. La responsabile è in caserma dei carabinieri a Salò e l'ipotesi d'accusa è tentato omicidio.

L'accoltellamento è avvenuto sotto gli occhi di numerosi coetanei delle due ragazze che, al posto di fermare la violenza, le incitavano e allo stesso tempo registravano la scena con i telefonini. I video sono diventati virali online.

La vittima e la ragazza che l'ha colpita sono entrambe nate a Brescia da famiglie di origini marocchine. La rissa è scoppiata ad una fermata del pullman poco distante da una scuola del paese.



