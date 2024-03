Inter, infortunio per De Vrij in nazionale

La difesa dell'Inter rischia di ritrovarsi scoperta. Dopo il caso Acerbi, infatti, il club nerazzurro valuterà domani le condizioni di Stefan De Vrij: il difensore olandese si è infatti fermato per un problema muscolare all'adduttore e ha lasciato il ritiro dell'Olanda, per fare ritorno in Italia dove domani sarà visitato dallo staff medico dell'Inter.

I nerazzurri, dopo la sosta per le nazionali, torneranno in campo lunedì 1 aprile a San Siro contro l'Empoli alle 20.45



Riproduzione riservata © Copyright ANSA