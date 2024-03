Torna Forestamy Academy in partnership con Prada

Torna per il secondo anno Forestami Academy, l'iniziativa realizzata dal gruppo Prada e Forestami - progetto di forestazione della Città metropolitana di Milano -,che si pone l'obiettivo di formare e coinvolgere il cittadino sul tema della forestazione urbana attraverso un programma strutturato su tre anni di incontri, seminari e workshop con la partecipazione di esperti nazionali e internazionali del verde e della forestazione.

L'iniziativa pone al centro la correlazione tra natura e salute e benessere di corpo e mente e prevede anche una lezione outdoor di 'Forest Bathing", una vera e propria sperimentazione sul campo dove mettere in pratica, ampliare e verificare le conoscenze acquisite.

Per Lorenzo Bertelli, Head of corporate social responsibility di Prada "L'importanza del verde e i suoi benefici sul benessere delle persone sono un tema caro al Gruppo Prada, come dimostrano le nostre "fabbriche-giardino", progetti architettonici nei quali la natura è l'elemento sostanziale. La sfida culturale del secondo anno del percorso sarà far comprendere l'impatto - supportato da evidenze scientifiche - che gli alberi hanno sulla qualità di vita di tutti noi, sia sul piano emotivo che su quello fisico".

Stefano Boeri, presidente del comitato scientifico di Forestami, sottolinea che "Solo un cittadino informato può contribuire attivamente alla tutela e al miglioramento del territorio in cui vive".



