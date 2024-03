Michele Nicchio è il nuovo presidente di Aiop Lombardia, l'associazione che raggruppa le 106 strutture della sanità privata accreditata operanti in Lombardia.

Nicchio ha 42 anni ed è amministratore e direttore operativo del Gruppo Mantova Salus. Lo affiancheranno i vicepresidenti Dario Beretta e Alessandro Bariani. "In Lombardia - spiega il neopresidente - il comparto accreditato privato continua a dare un contributo imprescindibile in termini di quantità, qualità, efficienza e capillarità sul territorio, curando esattamente come fanno le strutture del comparto pubblico: gratuitamente o al massimo con il pagamento del ticket". "La presenza del privato - conclude Nicchio - ha contribuito a raggiungere e mantenere l'equilibrio economico finanziario del bilancio regionale, perciò credo che sarà fondamentale continuare a investire nella compresenza dei due erogatori, favorendo e valorizzando pregi e rispettivi punti di forza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA