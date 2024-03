In Lombardia un bando per valorizzare il patrimonio culturale

Un'unica misura, dal valore di complessivo di 5,6 milioni di euro, per supportare tutte le iniziative che valorizzeranno il patrimonio culturale del territorio. Si tratta del bando della Regione Lombardia 'Avviso Unico della Cultura 2024' presentato questa mattina dall'assessore alla Cultura Francesca Caruso all'Utr di Lecco insieme al consigliere regionale di FdI Giacomo Zamperini.

"Il bando sarà aperto da mercoledì 3 a martedì 23 aprile - spiega Caruso -. Intendiamo supportare iniziative meritevoli che vadano a valorizzare il nostro immenso patrimonio culturale.

Vogliamo coinvolgere fasce sempre più ampie della popolazione agevolando la diffusione della cultura anche nelle aree che presentano un'offerta limitata". Per questo, ha aggiunto, "abbiamo deciso di creare un'unica grande misura per tutti gli attori del settore". Ai contributi regionali possono accedere, attraverso un avviso unico per la selezione di progetti, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Province, Città Metropolitana e Consorzi tra amministrazioni locali lombarde, enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato che operino in ambito culturale senza fine di lucro.

Nello specifico, oltre 1 milione di euro sarà destinato alla concessione di contributi di promozione educativa e culturale; 2,3 milioni la concessione di contributi a favore di istituti e luoghi della cultura come biblioteche e archivi storici o musei; 800mila euro per la concessione di contributi per la promozione dello spettacolo dal vivo e del cinema e 1,4 milioni per la concessione di fondi ai soggetti partecipati da Regione Lombardia.



