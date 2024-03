Con Cezanne e Renoir Milano celebra l'impressionismo

Milano festeggia i 150 anni dalla nascita del movimento impressionista a Palazzo Reale a Milano, dove apre il 19 marzo l'esposizione che pone a confronto le personalità e le opere di due pittori come Paul Cézanne e Pierre-Auguste Renoir.

In mostra fino al 30 giugno cinquantadue capolavori, dalle prime tele degli anni '70 dell'Ottocento ai primi del Novecento, raccolte dal mercante d'arte Paul Guillaume (1891-1934), e poi confluite nelle collezioni del Musée d'Orsay e del Musée de l'Orangerie di Parigi.

Promossa da Comune - Cultura con il patrocinio del ministero della Cultura e dell'Ambassade de France en Italie, l'esposizione è prodotta da Palazzo Reale, Skira Arte e Museum Studio, in collaborazione con Musée de l'Orangerie e Musée d'Orsay, nell'ambito dell'Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, e curata da Cécile Girardeau, conservatrice al Musée de l'Orangerie di Parigi, e Stefano Zuffi, storico dell'arte, con la collaborazione di Alice Marsal, responsabile degli archivi e della documentazione al Musée de l'Orangerie.



