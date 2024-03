A Milano corteo in memoria di Dax a 21 anni dall'omicidio, fumogeni e petardi davanti San Vittore

È partito da via Brioschi il corteo in memoria di Davide 'Dax' Cesare, attivista del centro sociale Orso ucciso a Milano il 16 marzo del 2003 da tre uomini simpatizzati dell'estrema destra.

Uniti sotto la sigla 'Dax resiste', i militanti sfilano dietro a uno striscione rosso con scritta la data dell'omicidio.

"Dax è vivo e lotta insieme a noi, le nostre idee non moriranno mai", è uno degli slogan.

Arrivati nei pressi del carcere San Vittore di Milano, i militanti hanno acceso fumogeni e lanciato alcuni petardi. Tra gli slogan gridati al megafono, 'tutti liberi, tutte libere'. I partecipanti al corteo, aumentati a circa un migliaio, si stanno dirigendo adesso verso via Gola dove è prevista la fine della manifestazione. Lungo il percorso da via Brioschi, sono stati imbrattati alcuni muri, vetrine di negozi e banche in via Coni Zugni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA