Lupo ferito con un gancio metallico, una denuncia dei forestali

I carabinieri forestali coordinati dalla Procura di Pavia hanno trovato e sequestrato 7 lacci metallici identici a quello utilizzato per intrappolare un lupo trovato ferito il 22 febbraio nel comune di Stradella. Il ritrovamento è stato fatto durante tre perquisizioni decise dai militari nella zona dove era stato trovato l'animale. In una di queste è stato trovato anche un altro laccio, già posizionato per la cattura di animali. Alla fine dei controlli una persona è stata denunciata.

Dopo il ritrovamento del lupo i forestali stanno indagando con le ipotesi di tentata uccisione e maltrattamento di animali e danneggiamento di esemplare di fauna appartenente a specie protetta.



