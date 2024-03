A Milano restaurati Palazzo Castiglioni e Palazzo Bovara

Sono conclusi i lavori di restauro delle facciate di Palazzo Castiglioni in corso Venezia, sede di Confcommercio Milano, e dell'attiguo Palazzo Bovara, che ospita il circolo del commercio dell'associazione. I risultati sono stati presentati oggi durante l'evento 'Confcommercio per Milano: dal Neoclassicismo al Liberty'.

Effettuato con tecniche avanzate, con un iter progettuale condiviso con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città metropolitana di Milano, il restauro, compiuto tra il giugno 2022 e la fine del 2023 con 598 giorni totali di cantiere ed una squadra giovane (età media 30 anni) e al 70% femminile, è stato finalizzato al rallentamento dei fenomeni di degrado e alla conservazione dei materiali originari e costitutivi dei due palazzi storici.

"Con il restauro dei Palazzi Castiglioni e Bovara vengono restituiti alla città due gioielli architettonici che fanno parte della storia e dell'attualità di Milano - afferma Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio -. E sono attuali perché rappresentano bene il valore dell'arte e della cultura che si trasmette nel tempo grazie alla presenza della nostra realtà associativa imprenditoriale, e per questo diventano monumenti vivi che guardano al futuro".

All'evento sono intervenuti, tra gli altri, anche il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi.

"Questi due palazzi - ha commentato Fontana - rappresentano la grande ricchezza architettonica e culturale di Milano" ma anche "la capacità che Milano ha saputo sempre dimostrare di declinare la cultura e il gusto per l'architettura anche all'economia - ha concluso -. Quindi vengono restituiti due palazzi molto significativi alla nostra città".



