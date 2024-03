Mapei inaugura un nuovo stabilimento in Portogallo

Il gruppo Mapei, attivo nella produzione di prodotti chimici per l'edilizia, prosegue nella sua strategia di espansione internazionale e inaugura un nuovo stabilimento a Cantanhede, in Portogallo, per un investimento pari a circa 13 milioni di euro.

Con una superficie totale di 26.500 metri quadrati, di cui 12.000 coperti, il nuovo impianto, spiega una nota, è dotato di tecnologie all'avanguardia che consentiranno alla filiale portoghese di aumentare la capacità produttiva, ampliare l'offerta di prodotti e rafforzare il servizio ai clienti.

"Abbiamo iniziato la nostra avventura in Portogallo nel 2001 come una piccola realtà - dichiara Marco Squinzi, amministratore delegato di Mapei -. Oggi siamo tra le prime aziende nel settore dei prodotti chimici per l'edilizia. Grazie a questo nuovo e moderno stabilimento, potremo rispondere alle richieste del mercato locale e continuare a crescere, offrendo soluzioni innovative, durevoli e di qualità e nel rispetto dell'ambiente".

"Vogliamo continuare a crescere in modo sostenibile, rafforzando la nostra presenza nei mercati che riteniamo strategici - aggiunge la sorella Veronica -. Con la sua economia stabile, settori in costante crescita come le energie rinnovabili, l'immobiliare, il turismo e la tecnologia, il Portogallo rappresenta una promettente opportunità di investimento per il nostro gruppo".

Con circa 100 dipendenti, Mapei Portogallo ha registrato una crescita costante, raggiungendo nel 2023 un fatturato di oltre 30 milioni di euro.



