La Regione porta a Bruxelles il sistema produttivo lombardo

Il sistema economico e produttivo della Lombardia volerà il prossimo 20 marzo in Europa per partecipare al tavolo della competitività che si svolgerà per la prima volta a Bruxelles con la regia dell'assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi.

Continua così a rivolgere lo sguardo all'Europa il mondo politico e produttivo della Lombardia. Un percorso cominciato due anni fa con l'insediamento dello stesso Guidesi, prima con la battaglia sull'automotive, con la Lombardia che dal primo gennaio guiderà l'alleanza del settore, e poi con la chimica: Guidesi è infatti da poco diventato il presidente delle Regioni europee della chimica.

Al tavolo della competitività che si svolgerà a Bruxelles parteciperanno tutte le associazioni regionali di categoria di riferimento. L'incontro si terrà nella delegazione di Regione Lombardia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA