Editoria: Cdr 'Provincia pavese' incontra Attilio Fontana

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha incontrato oggi il Comitato di redazione (Cdr) della "Provincia pavese" (presenti Carlo Ercole Gariboldi e Claudio Malvicini) e il segretario dell'Associazione lombarda giornalisti, Guido Besana. I giornalisti hanno manifestato la loro preoccupazione per l'incertezza sul futuro del quotidiano che da 154 anni informa la comunità della provincia di Pavia, attualmente di proprietà del gruppo Gedi.

"Ho voluto ricevere i giornalisti di Pavia e il sindacato lombardo per manifestare la vicinanza e l'attenzione mia personale e della Regione Lombardia al giornalismo territoriale - ha sottolineato Fontana -. L'informazione che si fa nelle comunità locali è fondamentale per il confronto tra cittadini.

Sono attento all'evolversi della vicenda che riguarda la vendita del giornale di Pavia, come per lo stato dell'informazione nella nostra regione". Il Cdr della 'Provincia pavese' ha spiegato che attualmente è in atto una due diligence sui conti "effettuata da un soggetto che ha chiesto l'assoluta riservatezza sulla sua identità". Un motivo di preoccupazione per i 22 giornalisti della testata.

Il rischio paventato dai giornalisti, poi, è quello della "vendita a un soggetto più o meno solido economicamente, ma privo dell'esperienza necessaria per gestire un'azienda editoriale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA