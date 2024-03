Serie A: Juventus-Atalanta 2-2

Juventus e Atalanta hanno pareggiato 2-2 nel big match domenicale della 28/a giornata di serie A. I nerazzurri sono andati in vantaggio con Koopmeiners al 35' del primo tempo ma la Juve ha rimontato con Cambiaso e Milik nel giro di 4' a metà ripresa. Il 2-2 è stato realizzato poco dopo ancora da Koopmeiners, che tocca i dieci centri in stagione. Il risultato consente al Milan di portarsi al secondo posto, a +1 sui bianconeri, con l'Inter che allunga in testa con 16 punti di vantaggio sui cugini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA