Fa una rapina con la maschera di Mangiafuoco, arrestato

È entrato in farmacia indossando una maschera di "mangiafuoco", pistola in pugno, e ha terrorizzato le farmaciste, per poi svaligiare la cassa. È accaduto sabato scorso a Villasanta in provincia di Monza. Il rapinatore, italiano di 49 anni residente in Brianza, è stato arrestato dai carabinieri dopo una breve indagine.

Oltra a rapinare l'incasso il malvivente si è portato via l'orologio indossato da una delle due dottoresse e il denaro che l'altra aveva in borsa. Poi ha prelevato dagli scaffali alcune scatole di medicinali ed è fuggito.

I carabinieri lo hanno rintracciato all'interno della stazione ferroviaria di Villasanta. A incastrarlo è stato un tatuaggio sulla mano, descritto poco prima dalle due professioniste, e l'orologio rapinato che il 49 enne ha gettato in un cestino quando da lontano ha visto arrivare i militari.

Addosso i carabinieri gli hanno trovato una busta della farmacia con dentro il denaro rubato e i medicinali asportati dagli espositori. Percorrendo a ritroso la strada i carabinieri hanno anche recuperato la pistola a salve e la maschera usati per la rapina.



