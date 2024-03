Carlotta Ventura è la nuova presidente di Amsa, la controllata di A2A che si occupa della gestione dei rifiuti a Milano e in alcuni comuni dell'hinterland. Del nuovo cda, in carica per il triennio 2024-2026 e nominato dall'assemblea, fanno parte anche i dirigenti di A2A Marcello Milani, confermato amministratore delegato, Giulia Isola, Daniela Martinazzi e Fulvio Roncari.

Ventura, dal luglio 2020 direttore comunicazione, sostenibilità e affari regionali di A2A, ha un consolidato background nei settori energia, mobilità, telecomunicazioni e digitale, dopo aver maturato esperienze in Telecom Italia, nel gruppo Fs e in Ey (Ernst & Young) ed è da sempre impegnata in progetti di sostenibilità ambientale, sociale e inclusione, spiega la nota.

"È per me motivo di orgoglio poter rappresentare una società storica e riconosciuta da tutti per il contributo fondamentale dato alla qualità della vita e al decoro della città di Milano", ha dichiarato Ventura, il cui incarico non prevede alcuna remunerazione.

"Il mio impegno - aggiunge - sarà al servizio dei cittadini e del territorio così come la mia esperienza sui temi della sostenibilità ambientale. Nel prossimo triennio cercherò di rappresentare al meglio il lavoro e il talento dei miei colleghi, promuovendo una cultura aziendale rispettosa del contributo di tutti e inclusiva".





