Furto di opere d'arte per un milione di euro al Vittoriale

Furto di opere d'arte da un milione di euro al Vittoriale degli italiani a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. Sono infatti sparite tutte le 50 opere dell'esposizione temporanea dell'artista Umberto Mastroianni, allestita dal 30 dicembre scorso e che doveva chiudersi domani.

A scoprire il clamoroso furto sono stati i responsabili del Vittoriale che, quando hanno aperto le porte in mattinata, hanno trovato tutti gli spazi espositivi vuoti. Si tratta di opere in oro. Indagano i carabinieri con il nucleo tutela patrimonio culturale.

Erano 30 i gioielli e 20 le sculture esposti nella mostra 'Come un oro caldo e fluido. Gli ori di Umberto Mastroianni', che sono stati rubati al Vittoriale. L'esposizione è curata da Alberto Dambruoso su progetto del Cigno GG Edizioni Roma.

Il celebre scultore era figlio di Vincenzo Mastroianni e della seconda moglie Luigia Maria Vincenza Conte e zio dell'attore Marcello Mastroianni. Al Vittoriale erano esposti anelli, bracciali, ciondoli, spille, altri gioielli, lastre e sculture realizzati dall'autore tra gli anni Cinquanta e Novanta con la tecnica della fusione 'a cera persa' o 'a colata in oro'.



