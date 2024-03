Cormanni confermata presidente Comitato Imprenditoria Femminile

In Camera di commercio è stata confermata Chiara Cormanni, presidente uscente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, nell'incontro di rinnovo dell'organo consultivo del 6 marzo, che vedeva all'ordine del giorno l'elezione della presidente per i prossimi tre anni. "I temi che ci proponiamo di affrontare - ha commentato Chiara Benedetta Cormanni, consigliera della stessa Camera di commercio - sono: la certificazione della parità di genere e l'orientamento alle materie stem. Inoltre puntiamo molto sulla inclusività e sul pieno riconoscimento dell'identità economica delle donne". Le imprese femminili a fine dicembre 2023 sono circa 72 mila a Milano Monza Brianza Lodi, circa una su cinque sul totale delle imprese, di cui 57mila a Milano. Crescono intorno all'1% in un anno, con un progressivo avanzamento nei settori più innovativi.



