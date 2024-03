A Milano i rododendri al posto delle palme della discordia

Le palme hanno caratterizzato il panorama di piazza Duomo a Milano, tra accese polemiche, dal 2017 fino ad oggi e questa notte, se il tempo lo permetterà, la lasceranno definitivamente per trovare posto nelle serre comunali. Qui, come fa sapere il Comune, rimarranno fino all'autunno in appositi vasi mastelli dove saranno sottoposte a cure anti parassitarie per poi essere ripiantate in diverse zone di Milano. Il lavoro per rimuovere le piante e rinvasarle ha preso il via lunedì e venerdì è prevista l'ultima giornata di lavori, se appunto il tempo lo permetterà, per avere l'aiuola liberata e lasciare spazio al prossimo sponsor del verde della piazza, cioè Zegna. Così al posto di palme e banani tanto criticati arriveranno canfore, rododendri e fiori bianchi del filadelfo. Dalle Alpi Biellesi all'ombra delle guglie, seguendo una visione di Dino Buzzati.

La presenza di palme e banani sotto la Madonnina ha diviso la cittadinanza, tra favorevoli e contrari, e anche la politica, con il centrodestra che per protestare contro quello che consideravano "uno scempio" aveva portato in Consiglio comunale banane gonfiabili. Fino all'atto vandalico con cui qualcuno di notte aveva appiccato il fuoco a tre palme, senza comunque provocare gravi danni. La nuova aiuola verde di piazza Duomo dovrebbe essere pronta per la design week.



