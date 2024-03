Sul pratone di Pontida la scritta "congresso subito"

Il pratone di Pontida dove da sempre si celebra la manifestazione simbolo della Lega dai tempi di Umberto Bossi, questa notte è diventato il palcoscenico privilegiato della protesta 'antisalvini' da parte di quello che si definiscono "militanti stanchi e vessati". "Da indipendenza a sudditanza, i militanti ne hanno abbastanza. Congresso subito' è scritto su un telone che è stato steso nella notte sopra il muro con la scritta 'Padroni a casa nostra'.

"A quanto pare la protesta all'interno della salvini Premier dilaga!" ha commentato l'ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi che ha postato su Facebook le foto e il comunicato 'allegato' allo striscione in cui si promettono "molte altre azioni analoghe" per risvegliare "le coscienze dei militanti leghisti" e "urlare che così questa Lega non va bene!" e in cui si chiede agli iscritti di presentarsi al congresso, quando ci sarà, muniti di scope, come accadde nel 2012 proprio a Bergamo nella cosiddetta 'notte delle scope', primo evento dopo le dimissioni forzate di Bossi da capo del partito.

"Nella Lega - denuncia quello che si definisce un "gruppo numeroso di persone" iscritte al Carroccio - si è creato un nuovo cerchio magico che fa solo gli interessi di pochi e non quelli del territorio e dei militanti, vera base popolare su cui la Lega si è sempre fondata".

"Ora basta: Vogliamo tornare a essere un partito che ha veramente a cuore il territorio che in questi anni è stato maltrattato dalla classe dirigente " da qui la richiesta "Congresso della Lega subito!!".

"Lanciamo un appello ai militanti veri che credono ancora nella vera Lega: quando ci sarà il congresso - conclude la nota - portate una scopa, sarà un nuovo inizio per il nostro partito.

Libertà!



