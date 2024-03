Salone del Mobile.Milano ratifica la Politica di Sostenibilità

Promozione della compatibilità ambientale, sociale ed economica delle attività e dei servizi erogati; rispetto delle persone, vera risorsa di ogni progetto ed evento; etica nel business; soddisfazione delle esigenze e aspettative dei propri stakeholder: sono i principi guida della Politica di Sostenibilità del Salone del Mobile.Milano, ratificata dal presidente Maria Porro.

La Politica ratifica e declina la convinzione del Salone che la creazione di valore sostenibile e duraturo nel tempo, attraverso la gestione di eventi fieristici, debba essere perseguita nel rispetto dei principi etici di integrità e onestà, inclusione e trasparenza, in un'ottica di costante miglioramento, di efficienza operativa e di economicità gestionale.

"Dopo l'edizione del 2022 che metteva al centro dei contenuti la sostenibilità con la grande installazione di Mario Cuccinella, il conseguimento della certificazione ISO 20121 nel 2023, riteniamo fondamentale - dice Porro - continuare il nostro percorso di sostenibilità enunciandone ufficialmente strategie e obiettivi e misurandone i progressi in modo puntuale. Per questo motivo rinnoviamo, rafforziamo e perfezioniamo la Politica di Sostenibilità redatta l'anno scorso: questa revisione ci è utile per acquisire sempre più consapevolezza nel nostro agire quotidiano ma anche nel costruire un dialogo ancora più costruttivo con tutti gli stakeholder coinvolti. Siamo un evento globale, come organizzatori sappiamo quanto sia importante condividere con tutte le aziende espositrici, gli allestitori, i visitatori, e tutto l'ecosistema del design, questa scelta etica e responsabile".



