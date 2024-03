Coca-Cola anche coi suoi volontari alle Special Olympics

Dura da oltre 50 anni, per promuovere lo sport come strumento capace di unire le persone e di trasformare le loro vite, la partnership tra Coca-Cola e Special Olympics, di cui l'azienda è socio fondatore e sponsor globale dal 1968, anno in cui si disputarono i primi Special Olympics Games.

E oggi affianca Special Olympics anche per i XXXV Giochi Nazionali Invernali in programma fino a sabato 8 marzo 2024, nei siti olimpici di Sestriere, Pragelato, Entracque e Borgo San Dalmazzo.

Grazie a contributi finanziari e a iniziative di volontariato e di sensibilizzazione, Coca-Cola ha supportato in questi anni i programmi e gli eventi Special Olympics in tutto il mondo, con l'obiettivo di creare una maggiore consapevolezza e un cambiamento positivo, celebrando le unicità e valorizzando le diversità.

In Italia supporta Special Olympics da oltre 25 anni, anche attraverso il volontariato e la disponibilità dei propri dipendenti. Quest'anno circa 50 dipendenti Coca-Cola contribuiscono alla realizzazione dei Giochi Nazionali Invernali, che coinvolgono nel complesso oltre 500 atleti con e senza disabilità intellettive, provenienti da ogni parte d'Italia, affiancati da alcune delegazioni straniere (Austria, Germania, Lettonia ed Ungheria). Tutte le gare si svolgono seguendo i principi di Special Olympics, prevedendo attività di sport unificato con la contemporanea presenza di giocatori con e senza disabilità.

Anche Mercatò, insegna con circa 100 punti vendita tra Piemonte e Liguria (mymercato.it), ha collaborato con Coca-Cola nel sostegno a Special Olympics con l’obiettivo di sensibilizzare i consumatori sull’importanza dell’inclusione e di supportare gli atleti che partecipano a questa straordinaria manifestazione sportiva.



