Lorenza Ghidini prima direttrice di Radio Popolare

E' Lorenza Ghidini la nuova direttrice di Radio Popolare. Prende il posto di Alessandro Gilioli, il cui mandato è scaduto a dicembre, ed è la prima donna alla guida della storica emittente milanese che nel 2025 celebrerà i 50 anni dalla sua nascita.

Nata a Milano nel 1972 da una famiglia originaria di Parma, con un bisnonno nell'Assemblea Costituente, Lorenza Ghidini si è laureata in Lettere moderne all'università Statale, poi si è diplomata all'Istituto per la formazione al giornalismo e ha iniziato a lavorare a Radio Popolare nel 1998 sotto la guida di Piero Scaramucci.

In oltre 25 anni, ha ricoperto tutti i ruoli all'interno della radio fino a diventarne caporedattrice dieci anni fa per poi ricevere l'incarico di direttrice confermato dal voto della Cooperativa dei lavoratori, arrivato in tarda serata.

Nel suo lavoro giornalistico ha sempre tenuto viva la sua passione per la storia, in particolare per la Resistenza.

Attenta ai movimenti femministi che negli ultimi vent'anni hanno portato avanti le battaglie contro le discriminazioni e la violenza di genere, per i prossimi tre anni del suo mandato Lorenza Ghidini immagina "una radio protagonista nell'opposizione dal basso alle Destre di governo, più che mai in contatto e in dialogo con il suo territorio, viva e creativa nel suo sguardo al futuro".

Ai vertici di Radio Popolare ora ci sono due donne: accanto a Lorenza Ghidini, infatti, c'è Catia Giarlanzani, che da dieci anni è l'amministratrice delegata di Errepi spa.



