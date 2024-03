Diffonde sui social foto e video intimi della ex, arrestato

La Squadra Mobile della Questura di Cremona ha arrestato uno straniero accusato di stalking e diffusione di materiale sessualmente esplicito.

Secondo l'accusa, l'uomo avrebbe minacciato è perseguitato per mesi una donna con la quale aveva avuto una relazione, interrotta lo scorso anno. Da quel momento, l'ex ha iniziato a tempestarla con centinaia di messaggi e chiamate, presentandosi spesso sotto casa sua con atteggiamento minaccioso e una volta raggiungendola nel luogo di villeggiatura dove la giovane stava trascorrendo le vacanze con la famiglia. Ancora più pressante il comportamento sui social e in rete. Nonostante i continui tentativi di bloccare i contatti, attraverso falsi profili e nuove utenze l'uomo ha denigrato l'ex e tutta la sua famiglia, arrivando anche a contattare la madre della donna: "O mi dici dov'è tua figlia o lo scopro con un investigatore privato". E nelle ultime settimane ha iniziato a divulgare sui social video sessualmente espliciti e fotografie intime della ex, inviati a parenti ed amici. A quel punto la vittima ha presentato raccontato tutto agli investigatori della Squadra Mobile.

Lo stalker, che non aveva una dimora stabile in Italia, ma alloggiava in zone differenti della Lombardia dormendo in alcune strutture ricettive, è stato rintracciato nonostante avesse fatto credere tramite conoscenti di essersi trasferito negli Stati Uniti. Era invece a Bergamo dove gli agenti lo hanno trovato e arrestato.



