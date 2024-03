Strage Erba: pg, sui coniugi Romano una cascata di prove

Il pg di Brescia Guido Rispoli ha parlato stamani in aula di "una cascata di prove" a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba dell'11 dicembre del 2006. Oggi in udienza è iniziata la discussione dell'istanza di revisione del processo che per la coppia si è chiuso con l'ergastolo.

"Una cascata di prove che credo sia impossibile con questo processo di revisione ribaltare", ha detto Il magistrato il quale ha aggiunto anche di trovare "odioso provare a mettere in mezzo la famiglia Castagna, parti lese di un crimine orrendo".





