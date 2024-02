Fra i 250 ospedali migliori al mondo sei sono della Lombardia

Sono sei gli ospedali lombardi che entrano nella classifica dei 250 migliori al mondo che, come ogni anno dal 2019, redige la rivista 'Newsweek'. Sul primo gradino del 'podio lombardo' sale il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 52esimo nella classifica generale e secondo in Italia dopo il Policlinico universitario Gemelli di Roma, seguito dall'Irccs Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato (57esimo), dall'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (65esimi), dall'Ospedale Policlinico San Matteo di Pavia (117esimo), dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (135esimi) e dagli Spedali Civili di Brescia (202esimo).

"Siamo sicuramente orgogliosi e lusingati di rientrare in questo importante ranking internazionale con così tante strutture di eccellenza - commenta l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - ma quello che ci interessa davvero sono solamente i giudizi e i voti dei nostri concittadini".

Ogni struttura, "che sia un ospedale, una casa di comunità, una Rsa, un ambulatorio, un dispensario o qualsiasi altra tipologia - ha concluso - per noi è importante e vogliamo che possa rientrare nella migliore classifica di accoglienza, funzionalità ed efficienza".



