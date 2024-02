Alstom, primo treno a idrogeno pronto per i test in Germania

Il primo treno d'Italia alimentato a idrogeno e prodotto negli stabilimenti Alstom italiani, che viaggerà sulla linea non elettrificata Brescia-Iseo-Edolo di Ferrovienord, su cui il servizio è gestito da Trenord, nell'ambito del progetto H2iseO, è partito questa mattina dal sito di Savigliano (Cuneo) alla volta di Salzigitter, in Germania.

Diversa da quella ufficiale, la livrea di questo treno è stata appositamente creata per identificare l'avvio della fase di test a cui il treno sarà sottoposto nelle prossime settimane.

Nello stabilimento tedesco di Alstom verranno eseguiti i primi test statici con l'idrogeno e i test dinamici a bassa velocità.

Il Coradia Stream H tornerà poi in Italia per gli ultimi test dinamici lungo la linea ferroviaria della Valcamonica.

Il treno a idrogeno Coradia Stream H, realizzato principalmente nello stabilimento di Savigliano, ha 260 posti a sedere e un'autonomia superiore a 600 chilometri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA