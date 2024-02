Pioli, contro l'Atalanta meritavamo di vincere

Punti persi, quelli della vittoria mancata del Milan sull'Atalanta. Ne è convinto Stefano Pioli, che a Dazn non ha dubbi nel parlare così dell'1-1 del Meazza: "Se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi", spiega l'allenatore rossonero. "Abbiamo disputato la miglior partita del mio Milan contro l'Atalanta. Meritavamo la vittoria", prosegue Pioli. Che poi spende parole di apprezzamento per Leao: "Sì, è stata la sua miglior prestazione per continuità, efficacia e anche con un buon contributo in fase difensiva. Nasce tutto da lui e dalla sua convinzione", chiude Pioli, "dalla sua mentalità. Dovrà provare a essere sempre questo tipo di giocatore. Se tiferemo Inter contro l'Atalanta? Dobbiamo pensare a stabilizzare il terzo posto e possibilmente insidiare la Juventus".



