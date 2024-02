Arrestato 24enne con droga e una 'penna-pistola'

E' stato intercettato dai carabinieri alla guida di un'auto sportiva di grossa cilindrata per le vie del centro di Casorate Primo (Pavia). I militari hanno imposto l'alt al giovane di 24 anni che era alla guida; ma quest'ultimo ha invece accelerato, cercando di far perdere le proprie tracce. Dopo circa 2 km di inseguimento, il ragazzo non ha potuto far altro che fermarsi: sulla sua vettura sono state trovate 8 dosi di cocaina nascoste in un pacchetto di sigarette.

La successiva perquisizione in casa del giovane ha permesso di ritrovare, nascosta in un'intercapedine del locale caldaia, una penna pistola calibro 22, funzionante, senza munizioni. A questo punto è scattato l'arresto, con il trasferimento nel carcere di Pavia.

Le 'penne pistola' rientrano nelle cosiddette "armi camuffate": sono attivabili, ad esempio, dalla tasca di un giubbotto senza estrarle o ponendole a distanza ravvicinata dalla vittima senza che questa possa accorgersene. Per questo motivo, il legislatore italiano le considera come "armi da guerra".



