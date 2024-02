A.Fontana, stiamo facendo miracoli per ridurre gli inquinanti

"Noi stiamo facendo dei miracoli per ridurre l'immissione in atmosfera di sostanze inquinanti, con tutte le politiche che stiamo portando avanti per migliorare i riscaldamenti, le automobili e per agevolare le attività produttive a intraprendere un percorso di sostenibilità". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in Prefettura a Milano rispondendo a chi chiedeva della relazione dell'indice Aqi per cui l'aria di Milano, domenica, è stata la terza peggiore del mondo.

"Ho letto, un dato di fatto che coinvolge tutta la pianura padana. Lo stiamo dicendo da tantissimo tempo - ha aggiunto Fontana - è chiaro che se le condizioni climatiche sono belle come in questi giorni, senza acqua e senza vento, si crea quello che abbiamo realizzato negli ultimi giorni".

Contro lo smog "stiamo ottenendo dei risultati da questo punto di vista notevoli, abbiamo abbattuto tutte le emissioni di sostanze inquinanti in misura rilevante e stiamo rientrando nei parametri richiesti dall'Europa. Si può fare di più? Si può fare e sicuramente lo faremo - ha concluso - è chiaro che sono tutte iniziative che portano dei cambiamenti che non possiamo pretendere che vengano realizzati nello spazio di pochi mesi e settimane perché creeremmo il blocco della Regione".



