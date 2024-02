Atletica: Kelly Doualla corre nel futuro, 7'27" sui 60 a 14 anni

Mai nessuna come lei alla stessa età.

La 14enne velocista del Cus Pro Patria Milano Kelly Ann Edimo Doualla, nata a Pavia da genitori del Camerun, oggi a Bergamo ha corso i 60 metri in 7"27, tempo che le permette di stabilire in un colpo solo i primati italiani under 16, under 18 e under 20, anche se a livello regolamentare sarà soltanto primato Cadette.

Un'ora e mezza prima Doualla aveva corso in 7"34 in batteria, e questa sua doppia performance è in entrambi i casi inferiore al 7'35" di Vincenza Calì, che fino a oggi, e dal 2002, era la migliore prestazione italiana U.20.

In termini assoluti, il tempo di oggi sui 60 metri fa della 14enne sprinter residente a S. Angelo Lodigiano la seconda italiana dell'anno (meglio di lei solo Zaynab Dosso con 7"02, nuovo primato nazionale), e la sesta azzurra di sempre (dietro, oltre a Dosso, a Masullo, Levorato, Alloh e Bongiorni).

Per la giovanissima sprinter classe 2009, 15 anni da compiere a novembre e che diventerà a tutti gli effetti cittadina italiana quando compirà la maggiore età, si tratta di un miglioramento di ben ventuno centesimi sul personale di 7"48 della passata stagione. Di lei, se continua così', si parlerà molto in futuro.



