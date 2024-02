Anziana seguita dal mercato a casa e derubata, due arresti

Un 46enne peruviano e una 25enne argentina sono stati arrestati, a Milano, per tentato furto aggravato ai danni di una signora di 75 anni, pedinata dal mercato rionale fin dentro il suo condominio e poi raggirata con un espediente.

I due sono stati 'agganciati' dagli agenti in borghese in servizio antiborseggio della Squadra mobile nel mercato rionale di via Osoppo. "I poliziotti hanno notato i due che seguivano a distanza l'anziana che, dopo aver fatto la spesa, era intenta a tornare verso la sua abitazione - ha spiegato la Questura -. Una volta arrivati nel complesso condominiale, i due le hanno cosparso sul collo un detergente liquido per poi offrirsi di aiutarla a pulirsi in quanto, a loro dire, si trattava delle deiezioni di uno stormo di uccelli. In quel frangente, con una mossa fulmina il 46enne le ha sfilato la collana in oro giallo del valore di circa mille euro".

Gli agenti, che hanno assistito alla scena, hanno subito bloccato i due. La 25enne aveva addosso anche una fede nuziale e un bracciale con diversi ciondoli non suoi ed è stata denunciata anche per ricettazione



