Ferrarelle e la sua storia fra i brand iconici in mostra a Roma

Ha portato oltre un secolo della sua storia, Ferrarelle nella mostra che il ministero del Made in Italy ha allestito nella sua sede in occasione dei 140 anni dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi 'Identitalia. The Iconic Italian Brands' , che resterà aperta a Palazzo Piacentini fino al 6 aprile.

Quello di Ferrarelle è un racconto di storia industriale, di sostenibilità e di persone, tre dei filoni che sono alla base dell'archivio storico digitale del gruppo, inaugurato lo scorso anno in occasione dei 130 anni di vita del marchio e consultabile al sito https://archiviostorico.ferrarellesb.it/, dove una 'scrivania' digitale, l'heritage desk, permette di ripercorrere le tappe principali della storia dell'azienda e visionare storie, curiosità e contenuti finora inediti.



