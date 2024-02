Biagiarelli, non mi scuso per la morte di Giovanna Pedretti e non torno in tv

"In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità ma io non posso né voglio chiedere scusa, come molti mi hanno caldamente suggerito di fare, per la morte di Giovanna Pedretti che ovviamente mi addolora come essere umano, perché se lo facessi sarei l'ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio, nel mio caso per riabilitarmi, cospargendomi il capo di cenere e implorando la clemenza della pubblica piazza". Lo dice Lorenzo Biagiarelli che torna sui social dopo settimane di silenzio, con un lungo video su Instagram, parlando del caso del suicidio della ristoratrice di Lodi.

"Io piuttosto preferisco tenermi il dubbio, lo stigma, il sospetto piuttosto che tentare la via della pietà affermando qualcosa che non penso e accetterò con tranquillità tutte le conseguenze di questa scelta. E ne approfitto per comunicarvi che purtroppo non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo a È sempre mezzogiorno, quindi non mi vedrete più in onda" annuncia Biagiarelli, compagno di Selvaggia Lucarelli.

"Ci tengo però a ringraziare tutti quelli che non hanno mai smesso di manifestarmi affetto e sono stati tanti eh, perché nonostante il tentativo di distruggermi sia stato quasi un successo, mi tengo stretto quel quasi e la solidarietà dei tanti".



