Oltre mille al presidio davanti la Rai, vernice rossa su macerie

"Vergogna, vergogna" e "siete complici" sono alcuni degli slogan urlati fuori dalla sede Rai di corso Sempione a Milano dove nel corso di un presidio "contro la censura in Rai sul genocidio a Gaza" sono state lasciate a terra finte macerie e pupazzi insanguinati, proprio di fronte all'ingresso. I manifestanti, oltre mille, di varie anime antagoniste e pacifiste, hanno occupato anche il controviale e l'area verde prospicienti.

I manifestanti hanno urlato slogan contro i giornalisti e i media ed espongono cartelli con la scritta "genocidio" e "CensuRai". Acclamato anche Ghali, applaudito dai manifestanti per le sue prese di posizione. I partecipanti al presidio sono poi partiti in un corteo a sorpresa, mentre via via è aumentata la partecipazione. Corteo che è terminato all'Arco della Pace.



