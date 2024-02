Partenza del 'Rallye Monte-Carlo Historique' a Milano

E' partita stasera, in Piazza del Duomo a Milano, la 26.ma edizione del 'Rallye Monte-Carlo Historique'. Centinaia di appassionati con cellulari e macchine fotografiche non hanno voluto perdersi il passaggio delle auto d'epoca che hanno animato le vie del centro cittadino.

Dopo i controlli tecnici i 140 equipaggi sono partiti dalla storica sede di Automobile Club Milano, in Corso Venezia e hanno raggiunto piazza Duomo per la presentazione al pubblico e per il controllo di passaggio, prologo al percorso che li condurrà fino al traguardo del 7 febbraio, sul porto del Principato di Monaco.

Gli altri partecipanti hanno preso il via da Glasgow, Bad Homburg e Reims.

Nell'elenco degli equipaggi partiti dal capoluogo lombardo spiccano numerosi habitué di questa competizione: Maurizio Verini su "Fiat X1/9", Giorgio Schon che torna sulla "Austin Mini Cooper S" (con cui disputò la gara nel 2018 e 2020) e il presidente di Automobile Club d'Italia Angelo Sticchi Damiani che affronterà il tracciato a bordo di una Fiat 124 Abarth.

"Il Rallye a Milano costituisce una splendida occasione per ripercorrere la storia dell'auto e per dare modo a tutti gli appassionati di ammirare vetture che appartengono alla memoria collettiva", afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano.



