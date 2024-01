Viviana Varese e Eataly Milano, le strade si separano

Dopo oltre 10 anni di collaborazione, si dividono le strade di Viviana Varese e di Eataly Smeraldo: una decisione presa di comune accordo che, di fatto, pone fine all'esistenza dello stellato ViVa, almeno negli spazi dello store di piazza Venticinque Aprile. Entrambe le parti, infatti, hanno dichiarato di voler "perseguire nuovi e ambiziosi progetti" in una separazione che appare più che consensuale.

Non sfugge però che l'indirizzo di Viviana Varese è un ristorante stellato: in realtà, la chef campana aveva conquistato il macaron della Guida Rossa nel 2011, quando era alla guida di Alice, non ancora negli spazi di Eataly (dove fu trasferito, effettivamente, nel 2014). Negli anni, Viviana Varese ha avviato anche altre attività ristorative di successo, come Polpo, sempre a Milano in via Melzo, o i due indirizzi di Noto, Villadorata Country Restaurant a Noto e Viva il Bistrot, sempre a Noto (Siracusa), all'interno di palazzo Nicolaci. Di nuovo a Milano, nel 2022 aprì il doppio indirizzo di "Io sono Viva Dolci e Gelati".

La decisione di lasciare gli spazi dell'ex Teatro Smeraldo rappresenta una nuova sfida per Viviana Varese, che è pronta a conquistare nuovi palcoscenici con la sua cucina di qualità e creatività; allo stesso tempo, Eataly, invece, intende riconvertire il secondo piano dello store restituendolo ad una più ampia fruizione del pubblico, con una vista panoramica sulla città. Al momento, il portale di ViVa continua ad accettare prenotazioni al ristorante fino al 20 aprile prossimo.



