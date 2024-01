Tiro a segno; Cdm Il Cairo; Sollazzo secondo nella Carabina 10 m

Dopo aver sfiorato il podio nei precedenti giorni, con il quinto posto di Paolo Monna e il quarto posto nella Mixed Team di pistola di Federico Nilo Maldini e Chiara Giancamilli, l'Italia del Tiro a Segno centra un risultato da podio nella prima tappa della Coppa del Mondo 2024, in corso di svolgimento a Il Cairo.

Danilo Dennis Sollazzo - nel contest individuale maschile di carabina ad aria compressa 10 metri - si è infatti preso un fantastico secondo posto totalizzando 251,8 punti, frutto di una prestazione ai limiti della perfezione superata solo da quella dell'indiano Divyansh Singh Panwar, capace di imporsi nel poligono egiziano mettendo a referto 253,7 punti e facendo segnare il nuovo record mondiale di specialità in finale. Al terzo posto a chiudere il quadro dei medagliati il serbo Lazar Kovacevic (230,6).

Il 22enne carabiniere varesino, già vicecampione del mondo in questa gara nel 2022, ha quindi confermato il suo feeling particolare con questo impianto, rendendosi autore di ben 23 tiri su 24 sopra il 10,0. Panwar per batterlo ha dovuto sfoderare una performance irreale facendo segnare addirittura tre volte il 10,9.

In possesso del pass per Parigi 2024, Sollazzo aggiorna così i suoi numeri in Coppa del Mondo salendo complessivamente a 6 piazzamenti sul podio: due primi posti e quattro secondi posti.

"Sono felice, ma è stata una finale molto stancante, anche perché il livello da tenere durante tutto l'arco della gara è stato altissimo, come hanno dimostrato i nostri punteggi. E' stato difficile anche gestire la pressione di un impianto con il pubblico pronto a fare il tifo e tutto quello che c'è intorno a un contest di tiro a segno, ma è andata bene. "Sono felice, ma è stata una finale molto stancante - l commento di Sollazzo a fine gara -, anche perché il livello da tenere durante tutto l'arco della prova è stato altissimo, come hanno dimostrato i nostri punteggi. E' stato difficile anche gestire la pressione di un impianto, con il pubblico pronto a fare il tifo e tutto quello che c'è intorno a un contest di tiro a segno, ma è andata bene".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA