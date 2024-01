Abusa di una donna dopo averla costretta a bere, arrestato

Ha abusato di una donna in un'area verde alla periferia di Milano. Per questo, gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura, hanno arrestato un romeno di 25 anni, eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare.

La violenza a fine ottobre.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della 4/a Sezione specializzata della Squadra Mobile, la donna, afflitta da diverse fragilità, dopo una discussione con i familiari si era allontanata da casa. Per strada aveva incrociato l'uomo che l'aveva indotta a seguirlo in un'area isolata nella periferia nord di Milano. Qui l'ha costretta ad ingerire una notevole quantità di alcol fino quasi a farle perdere i sensi e l'ha costretta a subire atti sessuali. Quando si è allontanato, la ragazza, dopo aver ripreso coscienza, ha chiamato i soccorsi.

Le indagini degli agenti della Squadra mobile di Milano hanno ricostruito quanto accaduto la notte della violenza con l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza e servizi di osservazione effettuati sul luogo degli abusi..

Il pm del V Dipartimento della Procura del capoluogo lommbardo (Tutela della famiglia, dei minori e di altri soggetti deboli), Rosaria Stagnaro, ha quindi chiesto e ottenuto dal gip Alberto Carboni l'ordinanza di custodia cautelare in carcere.



