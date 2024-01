Trenord presenta il primo di 34 Taf completamente rinnovati

Trenord ha presentato il primo di una serie di 34 Taf (Treno ad Alta Frequentazione), in uso dal 1998, completamente rinnovato per un investimento di oltre 60 milioni di euro entro il 2025.

Gli interventi prevedono il rinnovo di sistemi e impianti, la sostituzione di arredi interni e l'applicazione di una livrea che riprende i colori dei nuovi treni Caravaggio, Donizetti e Colleoni. Il tutto con particolare riferimento alla sostenibilità. Un esempio sono i nuovi sedili, realizzati recuperando e riciclando i precedenti arredi, assicurando un minor peso del 20%. Con l'aggiornamento dei convogli, realizzati fra il 1996 e il 2002, Trenord conta di mantenerli in servizio "per altri 10 anni".

Alla presentazione hanno partecipato, tra gli altri, Gianantonio Arnoldi, vicepresidente di Fnm, e l'assessore regionale ai Trasporti della Lombardia Franco Lucente. Il primo ha sottolineato "l'importante esempio di economia circolare e di concreta applicazione dei principi di sostenibilità" dell'intervento. Per il secondoinvece "il revamping consente di reimmettere sulle linee mezzi confortevoli, tecnologicamente avanzati e sostenibili, con un sistema di videosorveglianza fondamentale per aumentare la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante".



