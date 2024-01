Calcio: Nicola esalta Empoli 'gara così deve essere nostro Dna'

Grande soddisfazione da parte di Davide Nicola al successo all'esordio sulla panchina dell'Empoli. "Dovevamo mettere in pratica alcuni comportamenti, li ho visti e sono contento per come è stata giocata questa partita. Non era facile, i ragazzi lo hanno fatto, giusto che i riflettori siano tutti per loro" spiega Nicola. Impossibile non commentare la prestazione di Zurkowski, autore di una tripletta: "Ha fatto davvero una grande partita. Abbiamo cercato di sfruttare al meglio le caratteristiche dei nostri giocatori, tutto il resto è migliorabile però vedere questa capacità di restare compatti con le giuste distanze fra i reparti dimostra che l'atteggiamento dei giocatori è stato corretto".

"In cinque giorni - aggiunge Nicola, a Empoli da martedì - non si può essere perfetti ma il gruppo mi ha dato grande disponibilità, questo deve essere il nostro Dna per intraprendere il nostro percorso". Definisce poi "emozionante" il suo ritorno dopo poco meno di un anno in serie A dopo l'esonero alla Salernitana e parla di una "piazza che mi ha messo subito a mio agio, ho trovato un ambiente umile di chi sa che in certi momenti bisogna essere pratici aspettando la crescita di tutti".

"Non siamo riusciti a esprimere il nostro calcio e ci dispiace, siamo andati subito sotto e la partita si è incanalata come voleva l'Empoli" il commento di Stefano Citterio che ha sostituito in panchina Palladino, squalificato. "Non siamo stati abbastanza bravi nel giro palla, eravamo lenti e non incisivi davanti - prosegue -. Ci è mancata brillantezza nel superare l'avversario e le cose sono diventate difficili. Potevamo riaprirla con Mota nell'unica vera occasione creata, ma loro con un'altra ripartenza hanno chiuso la gara". "Da parte nostra è stata una brutta partita, anche se dobbiamo dare merito all'Empoli. Una partita storta, la analizzeremo per cercare di migliorare. Il nostro campionato deve passare da queste partite, forse è stato l'unico scontro diretto che abbiamo sbagliato.

L'Empoli ci ha messo qualcosa in più meritando la vittoria".

Quando a Palladino "è ovviamente dispiaciuto per la nostra prestazione, anche lui sa che possiamo fare molto meglio e proveremo a farlo nelle prossime gare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA