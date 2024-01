Tessile e sostenibilità: tema cruciale per sviluppo filiera

Forte interesse delle imprese varesine per l'incontro sul tema "Filiera tessile e bilancio di sostenibilità: scenari ESG e casi studio", promosso da Centrocot in collaborazione con Camera di Commercio Varese, negli spazi di MalpensaFiere, a Busto Arsizio.

"Questa iniziativa - spiega il presidente di Camera di Commercio Varese, Mauro Vitiello - si colloca sulla scia dell'impegno che, come ente camerale, ci siamo posti per la promozione di una cultura della sostenibilità quale parte integrante del concetto di sviluppo del sistema economico provinciale. In tal senso, vogliamo aiutare le imprese varesine a mettere a punto nel modo migliore le loro politiche ESG (Environmental, Social and Governance) quale vero e proprio rating che esprime il proprio impatto ambientale e che è sempre più rilevante anche ai fini dell'accesso al credito".

L'iniziativa ha infatti preso spunto dalla recente normativa europea CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) che amplia il numero delle imprese che saranno chiamate a rendicontare i loro impatti nei tre ambiti ESG (Ambientale, Sociale e Governance). "In un'epoca in cui la consapevolezza ambientale e sociale guida le decisioni di consumatori, investitori e aziende stesse - dice il presidente di Centrocot, Mario Montonati -, è fondamentale affrontare la sfida della sostenibilità con un approccio trasparente e innovativo. I report di sostenibilità non sono solo un obbligo normativo, ma rappresentano un'autentica guida per il cambiamento positivo. In questo contesto, vogliamo fornire uno spazio per la condivisione di best practice, ispirazioni e strategie vincenti che ci permettano di dimostrare come gli imprenditori del nostro territorio siano stati in grado di far crescere il tessile in armonia con l'ambiente e la società".



