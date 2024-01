Bca Banca (Ibl) in operazione finanziamento degli studentati

Banca Credito Attivo (gruppo bancario Ibl Banca) ha ricoperto il ruolo di arranger e sponsor bank in una articolata operazione di finanziamento tramite un veicolo di cartolarizzazione finalizzata al rifinanziamento e alla costruzione di due studentati a Milano, gestiti da Collegiate AC Group, primario operatore internazionale. Lo si legge in una nota che spiega come il fondo Rhize Capital, con la partecipazione del proprio advisor Kinetic Capital - che fa parte di The Dot Group, - e Bca Banca hanno sottoscritto note partly paid per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro. Beneficiari dei finanziamenti sono due fondi di investimento chiusi, gestiti da Castello Sgr.

"L'articolata operazione che abbiamo concluso in collaborazione con Rhize Capital rafforza il posizionamento di Bca Banca come player in crescita e di riferimento per i prodotti di finanza strutturata, in grado di integrare esperienza, competenze e risorse per intervenire su progetti ad alto livello di complessità, in partnership con player internazionali di primario standing. Tramite questa operazione sosteniamo un progetto con ricadute positive per la comunità milanese in relazione alla problematica degli alloggi studenteschi, in linea con il nostro approccio di investimento nel credito orientato alla ricerca di soluzioni che generino valore per tutte le parti coinvolte", ha dichiarato Giovanni Boccuzzi, amministratore Delegato di Bca Banca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA